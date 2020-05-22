Гендиректор "Локомотива" огласил новые подробности контракта Николича с клубом

Генеральный директор московского "Локомотива" Василий Кикнадзе рассказал, на какой срок рассчитан контракт с "железнодорожниками" нового наставника команды Марко Николича.

По словам функционера, руководство клуба хотело иметь главного тренера на четырёхлетний цикл, поэтому предпочло серба, а не Юрия Сёмина, которому в мае исполнилось 73 года.

Николич заключил с "Локо" контракт до 2022 года с опцией продления ещё на два сезона. Соглашение вступит в силу 1 июня.

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