Гендиректор "Локомотива" огласил новые подробности контракта Николича с клубом

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Гендиректор "Локомотива" огласил новые подробности контракта Николича с клубом

Генеральный директор московского "Локомотива" Василий Кикнадзе рассказал, на какой срок рассчитан контракт с "железнодорожниками" нового наставника команды Марко Николича.

По словам функционера, руководство клуба хотело иметь главного тренера на четырёхлетний цикл, поэтому предпочло серба, а не Юрия Сёмина, которому в мае исполнилось 73 года.

Николич заключил с "Локо" контракт до 2022 года с опцией продления ещё на два сезона. Соглашение вступит в силу 1 июня.

Не пропустите: Гендиректор "Локомотива" рассказал о судьбе тренерского штаба Сёмина. | http://soccernews.ru
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