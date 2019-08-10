Гендиректор "Локомотива" отреагировал на слухи об интересе клуба к Рибери

Теги локомотив москвафранк риберивасилий кикнадзе

Гендиректор "Локомотива" отреагировал на слухи об интересе клуба к Рибери

Генеральный директор московского "Локомотива" Василий Кикнадзе прокомментировал слухи о возможном переходе в клуб экс-вингера "Баварии" Франка Рибери.

"Где вы прочитали о том, что Рибери может перейти в "Локомотив"? Во французской прессе? Ничего себе. Вот это французская пресса даёт. Что же ещё там написано? До 2 сентября никаких комментариев", - сказал Кикнадзе.

Напомним, что 36-летний француз является свободным агентом, поэтому может достаться "железнодорожникам" бесплатно.

Рибери этим летом покинул "Баварию", за которую выступал с 2007 года. 

Ранее СМИ писали об интересе к ветерану со стороны "Ливерпуля", "Арсенала", "Фиорентины", "Монако", "Айнтрахта", ПСВ, "Краснодара" и арабских клубов.

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