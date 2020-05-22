Гендиректор "Локомотива" ответил на критику болельщиков
Генеральный директор московского "Локомотива" Василий Кикнадзе рассказал о своём отношении к критике со стороны фанатов команды.
"Всё скажет практика. Если мы будем играть хорошо и интересней, то болельщики нас поймут. Если не будет результата, а игра с нашей стороны будет рассыпанная, то налаживай отношения с ними, не налаживай, заискивай, угрожай, запрещай или стимулируй - всё будет вторично. Нас рассудит игра, поле и мяч. С подавляющим количеством болельщиков у нас открытые отношения. Я очень жалею, что из-за вируса нельзя провести прямую встречу, как у нас была на стадионе. Я был готов к ней в любую минуту. Мы рассматривали разные варианты, в том числе через интернет, но анонимность интернета порождает желание вести себя непотребным образом. Я такого позволить не могу. Но рано или поздно у меня будет открытая дискуссия с болельщиками, и не только с активом. Но некоторые вещи напрягают - некоторые экзерсисы в последнее время не способствуют пониманию поведения болельщиков с нашей стороны.
Я несу ответственность за удачи или неуспехи Николича. Генеральный директор несёт ответственность за всё, что происходит в клубе. Сейчас начались нападки на совет директоров и Мещерякова. Но надо понимать, что главная фигура, которая за всё отвечает - это генеральный директор. Когда я говорю о том, что совет директоров меня поддержал, значит, сейчас он выразил поддержку генеральному директору. Но у меня нет никаких гарантий, я такой же нанятый менеджер. А дадут мне доработать или нет - вопрос качества выполнения моих обязанностей. Если клуб станет банкротом - я виноват. Если мы будем бороться не за первое место - я виноват. Много внимания на Николича - но это неважно, ну, вместо него придёт другой тренер, а отвечать всё равно буду я. По-другому не бывает. В спорте надо принимать ответственные, жёсткие и болезненные решения - если их не принять, то будет хуже. Некоторые процессы можно запустить, а исправлять их будет гораздо сложнее", - сказал Кикнадзе.
Напомним, что болельщики "Локо" ополчились на гендиректора после смены главного тренера, поскольку Юрий Сёмин пользовался большой поддержкой среди фанатов.
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