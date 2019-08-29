Гендиректор "Локомотива" подтвердил интерес "Зенита" к братьям Миранчукам

Генеральный директор "Локомотива" Василий Кикнадзе заявил, что питерский "Зенит" действительно претендует на полузащитников московской команды Алексея и Антона Миранчуков.

"Не буду комментировать трансферные слухи. Скажу, что со стороны "Зенита" есть интерес. Но о деньгах рассуждать не буду. То, что прописано у них в контракте, прописано в контракте. Договор является закрытой темой.

Умение наших СМИ фантазировать на темы, о которых они имеют отдалённое представление, приводит к тому, что начинают фигурировать цифры, весьма далёкие от реальности. Вынужден констатировать, что во время трансферного окна 90 процентов цифр, указанных в разных СМИ рядом с именем клуба, не соответствуют действительности", - сказал Кикнадзе в интервью "Рейтингу Букмекеров".

Ранее сообщалось, что "Зенит" готов предложить за обоих футболистов около 30 миллионов евро.

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