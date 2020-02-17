Гендиректор "Локомотива" прокомментировал дебютный гол Смолова за "Сельту"

Теги сельта виголокомотив москвареал мадридвасилий кикнадзефедор смолов

Гендиректор "Локомотива" прокомментировал дебютный гол Смолова за "Сельту"

Генеральный директор московского "Локомотива" Василий Кикнадзе поделился впечатлениями после матча 24-го тура Примеры между "Реалом" и "Сельтой".

В этой игре нападающий Фёдор Смолов, права на которого принадлежат "железнодорожникам", забил дебютный гол за галисийскую команду, реализовав выход один на один.

"Я очень рад, что игрок высокого уровня в очередной раз доказал свой потенциал. Уверен, это его не последний гол. Хочется пожелать Фёдору успеха в испанской команде. Мне кажется, за этот короткий период он уже почувствовал себя комфортно, и следствием стал очень красивый гол. После матча мы с ним обменялись смс", - сказал Кикнадзе.

Напомним, что Смолов связан с "Локомотивом" контрактом до лета 2022 года, но "Сельта" по окончании сезона может выкупить 30-летнего форварда.

Не пропустите: "Спасибо, братва": Смолов поблагодарил игроков "Локомотива" за поддержку. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

"Зенит" одобрил аренду Кокорина в "Сочи"

"Зенит" одобрил аренду Кокорина в "Сочи"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Реал Мадрид Реал Мадрид 20 43
2 Барселона Барселона 19 40
3 Атлетико Мадрид Атлетико Мадрид 20 35
4 Севилья Севилья 20 35
5 Хетафе Хетафе 20 33
6 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 20 31
7 Валенсия Валенсия 20 31
8 Атлетик Бильбао Атлетик Бильбао 20 30
9 Вильярреал Вильярреал 20 28
10 Гранада Гранада 19 27
11 Бетис Бетис 20 27
12 Леванте Леванте 20 26
13 Осасуна Осасуна 20 25
14 Алавес Алавес 20 23
15 Реал Вальядолид Реал Вальядолид 20 22
16 Эйбар Эйбар 20 22
17 Мальорка Мальорка 20 18
18 Сельта Виго Сельта Виго 20 16
19 Леганес Леганес 20 14
20 Эспаньол Эспаньол 20 14
Полная таблица

топ-5 тегов