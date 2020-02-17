Гендиректор "Локомотива" прокомментировал дебютный гол Смолова за "Сельту"

Генеральный директор московского "Локомотива" Василий Кикнадзе поделился впечатлениями после матча 24-го тура Примеры между "Реалом" и "Сельтой".

В этой игре нападающий Фёдор Смолов, права на которого принадлежат "железнодорожникам", забил дебютный гол за галисийскую команду, реализовав выход один на один.

"Я очень рад, что игрок высокого уровня в очередной раз доказал свой потенциал. Уверен, это его не последний гол. Хочется пожелать Фёдору успеха в испанской команде. Мне кажется, за этот короткий период он уже почувствовал себя комфортно, и следствием стал очень красивый гол. После матча мы с ним обменялись смс", - сказал Кикнадзе.

Напомним, что Смолов связан с "Локомотивом" контрактом до лета 2022 года, но "Сельта" по окончании сезона может выкупить 30-летнего форварда.

Не пропустите: "Спасибо, братва": Смолов поблагодарил игроков "Локомотива" за поддержку. | http://soccernews.ru