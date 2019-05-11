Гендиректор "Локомотива" прокомментировал ситуацию с исчезнувшим Денисовым

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Гендиректор "Локомотива" прокомментировал ситуацию с исчезнувшим Денисовым

Генеральный директор "Локомотива" Василий Кикнадзе высказался о ситуации с хавбеком команды Игорем Денисовым.

В последнее время 34-летний футболист исчез из публичной плоскости. Он некоторое время не посещает тренировки "железнодорожников".

"Никаких новостей по Денисову у меня пока нет. У меня информация такая, что он на больничном и находится в Санкт-Петербурге. Коллеги не могут до него дозвониться, у него отключен телефон. Поэтому я только такую информацию могу сказать по Денисову", - сказал Кикнадзе.

Стоит отметить, что Денисов не выходил на поле с 3 апреля. Его контракт с клубом истекает в 2020 году.

В текущем сезоне полузащитник сыграл 26 матчей и сделал 1 ассист.

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