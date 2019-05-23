Гендиректор "Локомотива" прокомментировал ситуацию с возможным уходом Денисова

Генеральный директор "Локомотива" Василий Кикнадзе рассказал, как обстоят дела с возможным уходом из клуба полузащитника Игоря Денисова.

"Готов буду ответить после того, как мы закроем вопрос. Сейчас не готов. Мы близки, думаю, нам осталась ещё неделя. Можно ли ситуацию называть конфликтом? Нет. В любом случае, я уверен, что мы расстанемся, испытывая чувство уважения друг к другу", - сказал Кикнадзе.

Напомним, что контракт между сторонами рассчитан до лета 2020 года.

Ранее СМИ утверждали, что у Денисова возник конфликт с главным тренером "железнодорожников" Юрием Сёминым.

Футболист не выходит на поле с начала апреля, а в последнее время вообще исчез из публичной плоскости, а также перестал посещать тренировки команды.

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