Гендиректор "Локомотива" рассказал о судьбе тренерского штаба Сёмина
Тренерский штаб московского "Локомотива" не сильно изменится, несмотря на уход Юрия Сёмина, об этом сообщил генеральный директор клуба Василий Кикнадзе.
"Тренерский штаб, который работал с Юрием Палычем, почти полностью остался и будет работать с Николичем. Захотел ли кто-то уйти? Здесь ещё один важный и принципиальный вопрос для меня: для чего мы работаем? На кого мы работаем? Это одна из тем нашей дискуссии с Юрием Палычем. Он говорил, что всегда будет на стороне игроков, я - что буду на стороне клуба. Я считаю, что клуб больше меня, Юрия Палыча и больше любого из игроков. Важно, чтобы развивался он и команда как важнейшая его составляющая.
Когда я разговаривал с тренерами и задавал вопрос об их будущем в составе штаба, у них было понимание, что мы работаем на клуб. Был ли кто-то из штаба Сёмина готов стать главным тренером? Мы обсуждали этот вопрос. Я делал предложения некоторым тренерам, которые у нас работают, но называть их фамилии не буду. Они отказались", - сказал Кикнадзе.
Напомним, что 31 мая истечёт контракт Сёмина с "Локо" и на следующий день вступит в силу соглашение Марко Николича.
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