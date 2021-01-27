Гендиректор "Локомотива" рассказал о трансферных планах клуба

Генеральный директор "Локомотива" Владимир Леонченко не исключил, что московский клуб может приобрести новых футболистов до возобновления чемпионата России.

"По поводу трансферов: клуб должен постоянно работать над этим. У нас есть сложности с лимитом, так как все позиции иностранцев заняты. Однако пока трансферное окно не закрыто — могут быть новости", — приводит слова Леонченко "Спорт-Экспресс".

В зимнее трансферное окно "Локомотив" приобрел бразильского защитника "Бордо" Пабло (2,5 миллиона евро) и российского полузащитника московского "Торпедо" Илью Берковского (250 тысяч евро).

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