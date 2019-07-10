Гендиректор "Локомотива" разочарован решением Кварацхелии уйти в "Рубин"

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Гендиректор "Локомотива" разочарован решением Кварацхелии уйти в "Рубин"

Генеральный директор "Локомотива" Василий Кикнадзе поделился мнением об уходе из клуба полузащитника Хвичи Кварацхелии.

Напомним, что "железнодорожники" в феврале этого года арендовали 18-летнего грузина. Летом москвичи хотели выкупить хавбека, но тот предпочёл продолжить карьеру в "Рубине".

"Если называть вещи своими именами - его увезли агенты. Не понимаю, как... Лига Чемпионов, доброжелательный тренер, отличные отношения внутри, опека Кверквелии. Бери - и становись суперзвездой. Очень жалко, что он ушёл", - сказал Кикнадзе.

В составе "Локомотива" Кварацхелия сыграл 10 матчей и забил 1 гол. В "Рубин" он перебрался на правах свободного агента.

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