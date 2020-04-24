Гендиректор "Локомотива" сделал заявление о смерти воспитанника клуба Самохвалова
Генеральный директор московского "Локомотива" Василий Кикнадзе высказался о смерти воспитанника клуба Иннокентия Самохвалова.
Напомним, что 22-летний футболист выступал за "Казанку" (фарм-клуб "железнодорожников" - примечание Soccernews). В понедельник во время пробежки он потерял сознание - прибывшие врачи констатировали смерть спортсмена от острой сердечно-сосудистой недостаточности. В четверг его похоронили на одном из столичных кладбищ.
"Сегодня тяжёлый день, мы простились с Кешей Самохваловым. То, что произошло - огромная трагедия для его семьи, близких ему людей, болельщиков, для всего нашего клуба. С соболезнованиями к родным и близким Кеши обратились мадридский "Реал" и Ассоциация европейских клубов (ECA), РЖД, РФСО "Локомотив", РФС, РПЛ, спартаковская "Фратрия" и "Валенсия", "Текстильщик" и "Сельта", "Севилья", АЗ, "Пескара", ирландская "Дроэда", "Анжи", владимирское "Торпедо", ФК "Сочи", "Торпедо-БЕЛАЗ", ростовский СКА, "Чайка", ФК "Родина", ХК "Локомотив"...
Вижу в этом сострадании проявление солидарности, человеческого и футбольного единства. В этот полный горечи момент утраты мы благодарим всех, кто нашёл слова поддержки. Но, к сожалению, сегодня есть и те, кто в силу некомпетентности, непрофессионализма, а подчас и своих личных корыстных интересов пытаются интерпретировать ситуацию самым неподобающим образом. Не хочу разбирать, кто и что говорил. Скажу только: позор (Дмитрию) Селюку. Позор Талалаеву. Позор (Михаилу) Моссаковскому", - цитирует Кикнадзе "Р-Спорт".
Не пропустите: "Казанка" опубликовала видео в память об умершем Самохвалове. | http://soccernews.ru
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