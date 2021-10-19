Гендиректор "Локомотива" высказался о важной роли РЖД

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Гендиректор "Локомотива" высказался о важной роли РЖД

Генеральный директор "Локомотива" Владимир Леонченко высказался о партнерстве с "РЖД".

"Финансирование от "РЖД" осуществляется так же, как и раньше. Мы так же используем практику заeма средств, которые гасим потом за счeт поступлений от "РЖД".

По независимым спонсорам у нас выполнен план на этот год. Надеюсь, в ближайшие недели будут ещe хорошие для нас новости, касаемые новых спонсоров. "РЖД" - генеральный партнeр, без него клуб выжить не сможет", - приводит слова Леонченко "Чемпионат".

На данный момент "Локомотив" занимает в РПЛ пятое место.

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