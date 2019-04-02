Гендиректор "Локомотива" высказался о возможной продаже братьев Миранчуков

Генеральный директор московского "Локомотива" Василий Кикнадзе не стал исключать продажу полузащитников Алексея и Антона Миранчуков, однако дал понять, что они не уйдут в другой российский клуб.

"Никогда не говори "никогда". Мы живём в эпоху коммерческих решений. Если будет хорошее предложение, никто ребятам кислород перекрывать не будет. Им нужно расти, развиваться. Речь, конечно же, о загранице. Соперников по РПЛ усиливать точно не хотим. Но и ребята к соперникам не уйдут. Что ещё отличает "Локомотив" - это верность цветам", - сказал Кикнадзе.

В текущем сезоне Алексей Миранчук сыграл за "Локомотив" 32 матча, забил 4 мяча и сделал 6 ассистов. В активе Антона Миранчука 30 игр, 12 голов и 1 результативная передача.

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