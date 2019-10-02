Гендиректор "Локомотива" жалеет, что команда не играет матчи Лиги Чемпионов в "Лужниках"

Генеральный директор "Локомотива" Василий Кикнадзе рассказал о своём отношении к проведению матчей Лиги Чемпионов с участием "железнодорожников" на "РЖД Арене", а не в "Лужниках".

"Конечно, жалею, что в итоге выбрали Черкизово, а не "Лужники". Я думаю, мы и "Лужники" наполнили бы. У меня столько друзей, знакомых, приятелей, партнёров по бизнесу и работе в "Локомотиве", которым я был вынужден отказать. Думаю, в "Лужниках" мы выглядели бы достаточно солидно. Но с другой стороны сейчас нечего жалеть. Решение принято, его надо выполнять. С этой точки зрения на матче с "Атлетико" команде была оказана серьёзная поддержка.

Почему всё-таки "РЖД Арена"? Потому что команде и главному тренеру комфортнее играть здесь. Для нас важны их мнение и точка зрения. Мы принимаем это во внимание. Хочу, чтобы было понятно. У нас очень много дискуссий и споров - это правильно, потому что мы пытаемся найти ту золотую середину, которая приведёт "Локомотив" к победам. Это хорошо. У нас было очень много дискуссий по трансферам, но по решению играть в Черкизове мы решили, что правы тренер и команда, которая захотела играть здесь.

Сколько мы могли заработать в "Лужниках"? Это не миллион и не два миллиона евро. Мы считаем, что могли бы получить от 120 до 150 миллионов рублей дополнительно, если бы играли там", - цитирует Кикнадзе "Рейтинг букмекеров".

Стоит отметить, что вместимость "РЖД Арены" составляет 28800 человек, а "Лужников" - 81000.

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