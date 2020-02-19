Гендиректор "Манчестер Сити" впервые высказался о двухлетнем отстранении клуба от еврокубков
Генеральный директор "Манчестер Сити" Ферран Сориано прокомментировал отстранение клуба от еврокубков. Об этом информирует Mirror.
Ранее УЕФА исключил "Сити" из еврокубков на два сезона из-за нарушений правил финансового фэйр-плей. Также "горожанам" необходимо выплатить штраф на 30 миллионов евро.
"Могу заверить фанатов в двух вещах. Первое - обвинения являются ложными. И второе - мы сделаем все, чтобы это доказать", - сказал Сориано.
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|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|26
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|2
|Манчестер Сити
|25
|51
|3
|Лестер Сити
|26
|50
|4
|Челси
|26
|41
|5
|Тоттенхэм
|26
|40
|6
|Шеффилд Юнайтед
|26
|39
|7
|Манчестер Юнайтед
|26
|38
|8
|Вулверхэмптон
|26
|36
|9
|Эвертон
|26
|36
|10
|Арсенал Лондон
|26
|34
|11
|Бернли
|26
|34
|12
|Саутгемптон
|26
|31
|13
|Ньюкасл Юнайтед
|26
|31
|14
|Кристал Пэлас
|26
|30
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|26
|27
|16
|Борнмут
|26
|26
|17
|Астон Вилла
|26
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|25
|24
|19
|Уотфорд
|26
|24
|20
|Норвич Сити
|26
|18