Гендиректор "Манчестер Сити" впервые высказался о двухлетнем отстранении клуба от еврокубков

Генеральный директор "Манчестер Сити" Ферран Сориано прокомментировал отстранение клуба от еврокубков. Об этом информирует Mirror.

Ранее УЕФА исключил "Сити" из еврокубков на два сезона из-за нарушений правил финансового фэйр-плей. Также "горожанам" необходимо выплатить штраф на 30 миллионов евро.

"Могу заверить фанатов в двух вещах. Первое - обвинения являются ложными. И второе - мы сделаем все, чтобы это доказать", - сказал Сориано.

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