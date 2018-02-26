Гендиректор "Милана" оценил работу Гаттузо

Генеральный директор "Милана" Марко Фассоне оценил работу главного тренера команды Дженнаро Гаттузо.

"Гаттузо сделал те простые вещи, которые бы сделал тренер с опытом больше, чем у него. Он доказал, что является талантливым наставником, у которого есть свои козыри. Нам было бы тяжело с ним расставаться. Честно говоря, сильнее всего удивляет, как быстро Гаттузо мотивировал команду и добивается результата. Парни верят в него, всё изменилось

Останется ли Гаттузо на этом посту? Мы будем принимать решение по результатам. У нас хорошие отношения с Рино и мы имеем предварительную договорённость. Но из-за суеверий мы пока не хотим обсуждать будущее" - приводит слова Фассоне Football Italia.

Отметим, что "Милан" по итогам 26 туров занимает седьмое место в турнирной таблице Серии А, имея в своём активе 44 очка. Кроме того, "россонери" пробились в 1/8 финала Лиги Европы, где сыграют с "Арсеналом", и в полуфинал Кубка Италии, где сражаются с "Лацио".

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