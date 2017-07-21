Гендиректор "Милана" оценил шансы команды выиграть скудетто в предстоящем сезоне

Генеральный директор "Милана" Марко Фассоне высказался о шансах команды выиграть скудетто в предстоящем сезоне.

"Как человек, который работает в "Милане", я должен думать о скудетто. Но как генеральный директор я не хочу разбрасываться обещаниями. Если мыслить рационально, то в первый год выиграть скудетто невозможно. Но в футболе есть место и иррациональности. Будет сложно, но в плане титула я оставлю дверь открытой" - цитирует Фассоне La Gazzetta dello Sport.

Напомним, что "Милан" в последний раз выигрывал скудетто в 2011 году.

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