Гендиректор "Монако" прокомментировал аренду Бакайоко

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Гендиректор "Монако" прокомментировал аренду Бакайоко

Вице-президент и генеральный директор "Монако" Олег Петров рассказал, что думает о приобретении клубом полузащитника Тьемуэ Бакайоко. Об этом сообщает официальный сайт клуба.

Напомним, вчера 30 августа футболист был арендован у "Челси".

"Рады видеть в команде Тьемуэ Бакайоко. Футболист доказал, что умеет играть на высоком уровне во Франции, а также в Англии и Италии. Он возвращается в чемпионат, который хорошо знает. Его опыт и профессионализм поможет "Монако", - сказал Петров.

Напомним, что до "Челси" Бакайоко с 2014 по 2017 год выступал за "Монако". В прошлом сезоне француз играл в "Милане", в составе которого провел 42 матча, забил один гол и отдал один ассист.

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