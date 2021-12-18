Гендиректор "Нижнего Новгорода" отказался от своих слов по поводу Жиркова

Фото твиттер "Зенита"

Генеральный директор "Нижнего Новгорода" Равиль Измайлов оконфузился, комментируя интерес своего клуба к бывшему защитнику "Зенита" Юрию Жиркову.

В пятницу функционер заявил: "Чушь какая-то. Нет, это не так. Никаких конкретных переговоров с Жирковым мы не ведём".

Менее чем через сутки Измайлов начал говорить обратное: "Юрий - большой игрок, имеющий громадный опыт выступления в РПЛ и "Челси". Думаю, он своим опытом помог бы становлению нашей молодой команды".

Летом Жирков стал свободным агентом в связи с истечением контракта с "Зенитом". С июня он восстанавливался после мышечной травмы бедра.

Не пропустите: 38-летний Жирков готов завершить карьеру, но при одном условии. | http://soccernews.ru