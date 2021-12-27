Гендиректор "Нижнего Новгорода" рассказал о ходе переговоров с Жирковым

Фото твиттер "Зенита"

Генеральный директор "Нижнего Новгорода" Равиль Измайлов признался, что из-за праздников обсуждение возможного подписания экс-защитника "Зенита" Юрия Жиркова находится на паузе.

"Какая ситуация с Жирковым? Та же самая. Сейчас трудно принимать решения и игрокам, и нам. Все сейчас в ожидании Нового года. Я думаю, что после новогодних каникул всё прояснится. Сейчас никто не принимает конкретных решений", - сказал Измайлов.

Летом Жирков стал свободным агентом в связи с истечением контракта с "Зенитом". С июня он восстанавливался после мышечной травмы бедра.

Конкуренцию "Нижнему Новгороду" в гонке за 38-летним футболистом могут составить "Химки".

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