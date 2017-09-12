Гендиректор "РБ Лейпцига": "В Бундеслиге все клубы уважают правила ФФП"
Генеральный директор "РБ Лейпцига" Оливер Минцлафф рассказал, как должны наказывать клубы, которые не соблюдают финансовый фэйр-плей.
"Те, кто не уважает финансовый фэйр-плей, не должны принимать участие в еврокубковых турнирах. Наказания в виде штрафа недостаточно, потому что в отношении некоторых клубов это не даст никакого эффекта. В Бундеслиге все клубы уважают правила ФФП" - приводит слова Минцлаффа L’Equipe.
Читайте также: УЕФА опровергает слова Чеферина об исключении ПСЖ из еврокубков. | http://soccernews.ru
опрос
главное
-
Пять лет без еврокубковых побед: "Спартак" отправляется в гости к "Марибору"
-
Харьков встречает Лигу чемпионов: "Шахтер" на старте турнира принимает "Наполи"
-
Возвращение "красных" в Лигу чемпионов: "Ливерпуль" стартует матчем против "Севильи"
-
Нули в пользу римлян: "Рома" сыграла вничью с "Атлетико"
-
Испанский арбитр помог ЦСКА впервые победить в Португалии
Лента новостей
-
Симеоне: "Вратарь "Ромы" был бесподобен"
-
Лукаку доволен дебютом в ЛЧ
-
Роналду возвращается: "Реал" принимает АПОЭЛ на "Сантьяго Бернабеу"
-
Пять лет без еврокубковых побед: "Спартак" отправляется в гости к "Марибору"
-
Харьков встречает Лигу чемпионов: "Шахтер" на старте турнира принимает "Наполи"
-
Возвращение "красных" в Лигу чемпионов: "Ливерпуль" стартует матчем против "Севильи"
-
Моуринью: "После второго гола команда перестала играть серьёзно"
-
Гончаренко: "Залог нашей победы - удачная игра в защите"
-
"Барселона" - "Ювентус" - 3:0, "Олимпиакос" - "Спортинг Л" - 2:3 (обзоры)
-
"Челси" - "Карабах" - 6:0, "Рома" - "Атлетико" - 0:0 (обзор)
-
Аллегри: "Барселона" наказала нас за первую же ошибку"
-
"Бавария" - "Андерлехт" - 3:0, "Селтик" - ПСЖ - 0:5 (обзоры)
-
"Бенфика" - ЦСКА - 1:2, "Манчестер Юнайтед" - "Базель" - 3:0 (обзоры)
-
Лиссабонский "Спортинг" удержал победу над "Олимпиакосом"
-
"Челси" деклассировал "Карабах"
-
Нули в пользу римлян: "Рома" сыграла вничью с "Атлетико"
-
Испанский арбитр помог ЦСКА впервые победить в Португалии
-
"Бавария" разобралась с "Андерлехтом", ПСЖ разгромил "Селтик"
-
Месси огорчает Буффона: "Барселона" разбивает "Ювентус" на "Камп Ноу"
-
"Манчестер Юнайтед" дома наносит крупное поражение "Базелю"
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Боруссия Дортмунд
|3
|7
|2
|Хоффенхайм
|3
|7
|3
|Ганновер 96
|3
|7
|4
|РБ Лейпциг
|3
|6
|5
|Бавария Мюнхен
|3
|6
|6
|Гамбург
|3
|6
|7
|Аугсбург
|3
|4
|8
|Боруссия Менхенгладбах
|3
|4
|9
|Герта
|3
|4
|10
|Айнтрахт Франкфурт
|3
|4
|11
|Вольфсбург
|3
|4
|12
|Шальке
|2
|3
|13
|Майнц 05
|3
|3
|14
|Штутгарт
|2
|3
|15
|Фрайбург
|3
|2
|16
|Вердер Бремен
|3
|1
|17
|Байер Леверкузен
|3
|1
|18
|Кельн
|3
|0