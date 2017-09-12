Гендиректор "РБ Лейпцига": "В Бундеслиге все клубы уважают правила ФФП"

Теги рб лейпциг

Гендиректор "РБ Лейпцига": "В Бундеслиге все клубы уважают правила ФФП"

Генеральный директор "РБ Лейпцига" Оливер Минцлафф рассказал, как должны наказывать клубы, которые не соблюдают финансовый фэйр-плей.

"Те, кто не уважает финансовый фэйр-плей, не должны принимать участие в еврокубковых турнирах. Наказания в виде штрафа недостаточно, потому что в отношении некоторых клубов это не даст никакого эффекта. В Бундеслиге все клубы уважают правила ФФП" - приводит слова Минцлаффа L’Equipe.

Читайте также: УЕФА опровергает слова Чеферина об исключении ПСЖ из еврокубков. | http://soccernews.ru

комментарии

опрос

Кто выиграет Лигу Чемпионов 2017/2018?
Все опросы

главное

Роналду возвращается: "Реал" принимает АПОЭЛ на "Сантьяго Бернабеу"

Роналду возвращается: "Реал" принимает АПОЭЛ на "Сантьяго Бернабеу"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Боруссия Дортмунд 3 7
2 Хоффенхайм 3 7
3 Ганновер 96 3 7
4 РБ Лейпциг 3 6
5 Бавария Мюнхен 3 6
6 Гамбург 3 6
7 Аугсбург 3 4
8 Боруссия Менхенгладбах 3 4
9 Герта 3 4
10 Айнтрахт Франкфурт 3 4
11 Вольфсбург 3 4
12 Шальке 2 3
13 Майнц 05 3 3
14 Штутгарт 2 3
15 Фрайбург 3 2
16 Вердер Бремен 3 1
17 Байер Леверкузен 3 1
18 Кельн 3 0
Полная таблица

топ-5 тегов