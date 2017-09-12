Гендиректор "РБ Лейпцига": "В Бундеслиге все клубы уважают правила ФФП"

Генеральный директор "РБ Лейпцига" Оливер Минцлафф рассказал, как должны наказывать клубы, которые не соблюдают финансовый фэйр-плей.

"Те, кто не уважает финансовый фэйр-плей, не должны принимать участие в еврокубковых турнирах. Наказания в виде штрафа недостаточно, потому что в отношении некоторых клубов это не даст никакого эффекта. В Бундеслиге все клубы уважают правила ФФП" - приводит слова Минцлаффа L’Equipe.

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