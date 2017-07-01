Гендиректор римской клиники: "Мы не знаем точную причину того, почему Манолас не явился на медосмотр"

Теги зенит санкт-петербургкостас манолас

Гендиректор римской клиники: "Мы не знаем точную причину того, почему Манолас не явился на медосмотр"

Генеральный директор римской клиники "Вилла Стюарт" Бруно Туркетто рассказал, что они ожидали Костаса Маноласа для прохождения медобследования.

"Да, действительно, мы ожидали Костаса на этой неделе, но, к сожалению, он к нам не приехал. Мы не знаем точную причину того, почему футболист не явился. Возможно, стороны не договорились по контракту. В рамках профессиональной этики большего я сказать не могу" - приводят слова Туркетто российские СМИ.

Напомним, что Манолас должен был перейти в "Зенит", однако трансфер был сорван.

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