Гендиректор "Ротора" считает, что матч 9-го тура с "Рубином" должен состояться

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Гендиректор "Ротора" считает, что матч 9-го тура с "Рубином" должен состояться

Генеральный директор "Ротора" Андрей Рекечинский высказался по поводу отмененного матча Кубка России со ставропольским "Динамо" из-за коронавируса.

Также функционер отметил, что матч 9-го тура РПЛ с "Рубином", скорее всего, состоится, если в команде не будет новых заболевших Covid-19.

"Матч в Кубке России отменен, потому что команда находится на самоизоляции две недели. У нас уже есть группа выздоровевших игроков.

Если все будет продолжаться в таком же ключе, то матч с "Рубином" состоится с высокой долей вероятности. Число заболевших не растет", - цитирует Рекечинского Sport24.

Ранее "Ротор" отказался от участия в матчах РПЛ с "Краснодаром" и "Ростовом". По первой встрече волгоградцам присудили техническое поражение, по второй - окончательное решение ещё не принято.

Читайте также: "Ротор" пропустит третий матч подряд из-за коронавируса | http://soccernews.ru
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