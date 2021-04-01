Гендиректор "Рубина": "Готов обменять Кварацхелию на Дибалу"

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Генеральный директор казанского "Рубина" Рустем Сайманов порассуждал о возможной продаже полузащитника Хвичи Кварацхелии.

"Уверен, что факсы с запросами по его трансферу скоро пойдут пачками. Слушайте, ведь ему 20 лет исполнилось, грубо говоря, вчера. Он заиграл в 19 лет и только-только портфель школьный убрал. Талант! Я бы очень хотел, чтобы следующий сезон он отыграл у нас. Приложу максимум усилий, чтобы его у нас оставить. При этом я понимаю, что пересидеть Хвиче у нас тоже нельзя.

В прессе говорят о 20 миллионах за Кварацхелию, но у европейских клубов нет денег? На Дибалу его готов обменять", - сказал Сайманов.

В текущем сезоне Хвича сыграл за "Рубин" 20 матчей, забил 3 гола и сделал 8 ассистов. Его рыночная стоимость – 10 миллионов евро.

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