Гендиректор "Рубина" назвал приемлемую цену за Хвичу Кварацхелию

Генеральный директор "Рубина" Рустем Сайманов дал комментарий касательно слухов о желании "Наполи" купить полузащитника Хвичу Кварацхелию за 25 миллионов евро.

"Я не в курсе интереса "Наполи", официальных предложений не поступало. Но 25 миллионов — хорошая цена", — заявил Сайманов.



19-летний грузин с июля 2019 года защищает цвета казанского клуба. Контракт с футболистом рассчитан до июня 2024 года.



Напомним, что СМИ уже сватали Хвичу в "Севилью", дортмундскую "Боруссию", "Арсенал", "Галатасарай", "Сассуоло", "Удинезе" и "Торино".