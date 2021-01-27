Гендиректор "Рубина" назвал приемлемую цену за Хвичу Кварацхелию
Генеральный директор "Рубина" Рустем Сайманов дал комментарий касательно слухов о желании "Наполи" купить полузащитника Хвичу Кварацхелию за 25 миллионов евро.
"Я не в курсе интереса "Наполи", официальных предложений не поступало. Но 25 миллионов — хорошая цена", — заявил Сайманов.
19-летний грузин с июля 2019 года защищает цвета казанского клуба. Контракт с футболистом рассчитан до июня 2024 года.
Напомним, что СМИ уже сватали Хвичу в "Севилью", дортмундскую "Боруссию", "Арсенал", "Галатасарай", "Сассуоло", "Удинезе" и "Торино".
В сезоне 2020/2021 Кварацхелия провел 16 матчей, забил два мяча и отдал две передачи.
По оценкам портала Transfermarkt, стоимость игрока составляет 7,5 миллиона евро.
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