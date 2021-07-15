Гендиректор "Рубина" не хотел бы, чтобы Слуцкий ушел в сборную России
Фото: инстаграм Слуцкого
Генеральный директор "Рубина" Рустем Сайманов высказался о возможном уходе наставника команды Леонида Слуцкого в сборную России.
"Я за кандидатуру, которая будет компетентной. Иностранец? Нужно, чтобы был хороший тренер. Кандидатура Бердыева? Почему нет? Я не против его кандидатуры.
Слуцкий? Я не хочу, чтобы он уходил. У нас долгосрочный проект. Мы столько сил тратим. Если такое случится, то будем думать", - приводит слова Сайманова Sport24.
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