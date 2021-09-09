Гендиректор "Рубина" объяснил, почему Хвича остался в команде

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Генеральный директор "Рубина" Рустем Сайманов рассказал, почему минувшим летом полузащитник Хвича Кварацхелия не сменил клубную прописку.

"Хвича не ушёл, и мы очень довольны, что он остался. Задачи продать его у нас не стояло, просто было много разговоров о том, что им интересуются большое количество клубов. Вот только ни одного предложения о его покупке не было - ни от одного клуба официального запроса не было.

Суммы никакой по нему мы не озвучивали, поэтому нельзя говорить, что у нас высокие запросы. Ну вот прислали хотя бы предложение на рубль, я тогда сказал бы, что на такое не готов. Но ведь даже на рубль не прислали, поэтому о чём тут ещё говорить", - сказал Сайманов.

В этом сезоне Хвича сыграл за "Рубин" 6 матчей и забил 1 гол. Его контракт с клубом рассчитан до июня 2024 года.

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