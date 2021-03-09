Гендиректор "Рубина" оценил вероятность ухода Слуцкого из клуба
Генеральный директор "Рубина" Рустем Сайманов высказался о влиянии Леонида Слуцкого на команду и назвал единственный клуб, куда готов его отпустить.
"Для России возвращение Слуцкого – это невероятная удача. Суперпрофессиональный и опытный тренер, выигрывавший чемпионаты России, кубки, суперкубки. Кроме того, Слуцкий предельно коммуникабельный, образованный, очень современный человек. Татарстан передовая республика, а теперь и тренер такой. Смотрите, наше видео со сборов набрало 25 млн просмотров. Это же что-то значит. Мир сейчас устроен так, что люди, которые каждый день читают новости, нуждаются не только в битвах, но и в веселье.
Оеень надеюсь на то, что Леонид Викторович в "Рубине" так же счастлив, как и я. У нас сложилась некая "химия", которая бывает не во всех командах. Потому уверен, что Слуцкий не уйдет. Только в "Реал", если они его пригласят!" - приводит слова Сайманова "Чемпионат".
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