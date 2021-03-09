Гендиректор "Рубина" оценил вероятность ухода Слуцкого из клуба

Теги леонид слуцкийрубин

Гендиректор "Рубина" оценил вероятность ухода Слуцкого из клубаГенеральный директор "Рубина" Рустем Сайманов высказался о влиянии Леонида Слуцкого на команду и назвал единственный клуб, куда готов его отпустить.

"Для России возвращение Слуцкого – это невероятная удача. Суперпрофессиональный и опытный тренер, выигрывавший чемпионаты России, кубки, суперкубки. Кроме того, Слуцкий предельно коммуникабельный, образованный, очень современный человек. Татарстан передовая республика, а теперь и тренер такой. Смотрите, наше видео со сборов набрало 25 млн просмотров. Это же что-то значит. Мир сейчас устроен так, что люди, которые каждый день читают новости, нуждаются не только в битвах, но и в веселье. 

Оеень надеюсь на то, что Леонид Викторович в "Рубине" так же счастлив, как и я. У нас сложилась некая "химия", которая бывает не во всех командах. Потому уверен, что Слуцкий не уйдет. Только в "Реал", если они его пригласят!" - приводит слова Сайманова "Чемпионат".

Читать также: "Рубин" опубликовал яркое видео из раздевалки после матча с "Зенитом" | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Кто станет лучшим бомбардиром Серии А?
Все опросы
Загрузка...

главное

Рибери летом может покинуть "Фиорентину"

Рибери летом может покинуть "Фиорентину"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Полная таблица

топ-5 тегов