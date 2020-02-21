Гендиректор "Рубина" поддержал Тарасова

Генеральный директор "Рубина" Рустем Сайманов поддержал травмированного игрока клуба Дмитрия Тарасова.

Сегодня, 21 февраля, футболист на тренировке в Турции получил закрытый перелом малоберцовой кости.

"К сожалению, сегодня Дима получил травму. Дима быстро набрал форму после длительного перерыва и мы очень рассчитывали на него на остаток сезона. Это футбол, контактный мужской вид спорта, такое случается. Теперь наша задача всесторонне поддержать игрока в этот непростой момент, обеспечить всем необходимым для операции, реабилитации. О расторжении контракта, конечно, речи не идет", - сказал Сайманов.

Соглашение хавбека с казанцами рассчитано до конца сезона, поэтому весьма вероятно, что официально за новую команду игрок так и не дебютирует.

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