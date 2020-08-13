Гендиректор "Рубина" пожаловался на календарь РПЛ

Генеральный директор казанского "Рубина" Рустем Сайманов выразил недовольство календарём стартовавшего чемпионата России.

"У нас так получилось, что мы шесть туров сыграем за 19 суток. Мы просто не будем успевать восстанавливаться. У нас худший календарь начала чемпионата", - сказал Сайманов.

Напомним, что в 1-м туре Премьер-лиги "Рубин" дома проиграл "Локомотиву" со счётом 0:2.

После матча разразился очередной судейский скандал - главный тренер казанцев Леонид Слуцкий был удалён во время игры, а на пресс-конференции жёстко раскритиковал работу арбитра Сергея Иванова.

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