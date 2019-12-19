Гендиректор "Рубина" прокомментировал назначение Слуцкого главным тренером клуба

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Гендиректор "Рубина" прокомментировал назначение Слуцкого главным тренером клуба

Генеральный директор "Рубина" Рустем Сайманов рассказал о деталях подписания контракта Леонидом Слуцким.

"Как только мы узнали, что Леонид Викторович приезжает в Россию, провели с ним переговоры. После них он взял время на размышления, и, как видите, мы всё подписали.

Менять свои планы по постройке клуба и работать в короткой перспективе никому не интересно. Все решения у нас происходят с заранее принятым долгосрочным планом развития клуба. И на нашу удачу, Леонид Викторович отлично вписался в эту программу", - цитирует функционера "Чемпионат".

Сайманов также отметил, что тренерский штаб выбирал сам Слуцкий.

Российский специалист подписал с "Рубином" контракт, рассчитанный до 2024 года.

После 19 туров чемпионата России команда с 19 баллами занимает 13 место в турнирной таблице.

А еще: Слуцкий в инстаграме прокомментировал подписание контракта с "Рубином" | http://soccernews.ru
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