Гендиректор "Рубина" прокомментировал слухи о Хвиче в "Баварии"

Фото сайт РПЛ

Генеральный директор казанского "Рубина" Рустем Сайманов отреагировал на новость, что полузащитник Хвича Кварацхелия может оказаться в "Баварии".

"Из "Баварии" по Хвиче к нам никто не обращался. За сколько бы я продал Хвичу? Не хочу называть цифру, это я буду обсуждать с клубами, заинтересованными в нём. В этом деле нельзя делать фальстарт", - сказал Сайманов.

Рыночная стоимость грузинского хавбека оценивается в 10 миллионов евро.

В текущем сезоне Хвича сыграл за "Рубин" 20 матчей, забил 3 гола и сделал 8 ассистов.

Не пропустите: Гендиректор "Рубина": "Готов обменять Кварацхелию на Дибалу". | http://soccernews.ru