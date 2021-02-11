Гендиректор "Рубина" прокомментировал трансфер Мусаева из "Зенита"
Генеральный директор "Рубина" Рустем Сайманов порассуждал о переходе в казанский клуб из "Зенита" полузащитника Леона Мусаева.
"Не уверен, что Леон был нужен Семаку. Я Мусаева полтора года пытался к себе забрать. Первый раз, когда хотел его взять, он был так сильно "нужен" "Зениту", что играл во второй команде у Влада Радимова правого защитника! Ну что это такое? Потом опять "нужен-нужен" - и ничего не сыграл, вышел на замену на 10-15 минут. Значит, наверное, всё-таки не нужен. Возможно, они видели в нём перспективу, но в этой команде настолько высокая конкуренция, что завоевать место в основе Мусаеву пока не представляется возможным.
Так лучше ему уйти к нам и играть. Если что, у него есть опция обратного выкупа. Понравится – пусть обращаются, будем обсуждать. Мне кажется, это идеальная форма взаимодействия между клубами. А работать как фарм-клуб "Зенита" нам неинтересно. При этом у нас Мусаеву тоже ещё нужно выиграть конкуренцию - она и в "Рубине", на всякий случай, довольно высокая", - сказал Сайманов.
Напомним, что сумма сделки составила 0,5 миллиона евро, а сам футболист подписал с "Рубином" пятилетний контракт. У "Зенита" есть опция выкупа Мусаева за 1,5 миллиона.
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