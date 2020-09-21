Гендиректор "Рубина" Сайманов: "Спартак" мне понравился, мы тоже играли достойно"

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Гендиректор "Рубина" Сайманов: "Спартак" мне понравился, мы тоже играли достойно"

Генеральный директор "Рубина" Рустем Сайманов высказался по поводу матча 8-го тура РПЛ со "Спартаком" (0:2). Функционер остался довольным встречей.

"Был ли "Рубин" сильнее "Спартака"? Счет на табло другой (смеется). Один удар в створ ворот и поражение - 0:2. Команда у них хорошая, мне очень понравилась. Мы тоже играли достойно. У нас молодая команда, мы не обороняемся - это мне нравится. Если будет больше таких игр, то интерес проснется", - цитирует Сайманова "Спорт-Экспресс".

После 8 туров РПЛ "Рубин" занимает 8 место в турнирной таблице.

А еще: Гендиректор "Ротора" считает, что матч 9-го тура с "Рубином" должен состояться| http://soccernews.ru
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