Гендиректор "Рубина" Сайманов: "Спартак" мне понравился, мы тоже играли достойно"

Генеральный директор "Рубина" Рустем Сайманов высказался по поводу матча 8-го тура РПЛ со "Спартаком" (0:2). Функционер остался довольным встречей.

"Был ли "Рубин" сильнее "Спартака"? Счет на табло другой (смеется). Один удар в створ ворот и поражение - 0:2. Команда у них хорошая, мне очень понравилась. Мы тоже играли достойно. У нас молодая команда, мы не обороняемся - это мне нравится. Если будет больше таких игр, то интерес проснется", - цитирует Сайманова "Спорт-Экспресс".

После 8 туров РПЛ "Рубин" занимает 8 место в турнирной таблице.

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