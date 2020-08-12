Гендиректор "Рубина" Сайманов высказался о проблемах с судейством в РПЛ
Генеральный директор "Рубина" Рустем Сайманов высказался по поводу матча 1-го тура "Рубин" - "Локомотив" (0:2).
"Наша основная проблема - VAR. Он был придуман, чтобы помогать арбитру принимать правильные решения, а они, получается, придумали, как прикрыть ошибку коллег на поле. Возможно, прошло мало времени. Но мне кажется, что на все моменты в штрафной нужен VAR. Уровень арбитров судить не берусь, но надо начать открытое обсуждение этого вопроса.
Сейчас есть ощущение, что это общество друидов, которое хранит секрет предков. Слуцкий обратился, попросил объяснить момент, это что, таинство какое-то? А в ответ что-то про ногу вправо и влево слышит. Я бы хотел, чтобы было большое общественное обсуждение, передача какая-то. Пришёл Хачатурянц, нам казалось, что он не из этого цеха и очень авторитетный, опытный бизнесмен. Но и он не может ничего сделать! Мы хотим ему помочь наладить работу судейского цеха. И есть вопросы к Кашшаи - он где вообще? Он что-нибудь делает? А он простой участник корпоратива, своя этика. Нам нужен честный и открытий арбитр, который бы не боялся указывать коллегам на ошибки. Ошибаться могут все, но надо об этом открыто говорить", - цитирует Сайманова "Чемпионат".
Отметим, вчера, 11 августа, главный тренер "Рубина" Леонид Слуцкий после матча 1-го тура РПЛ с "Локомотивом" (0:2) раскритиковал судей игры из-за неназначенного пенальти.
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