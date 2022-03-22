Гендиректор "Рубина": "Слуцкий будет работать у нас вечно"
Фото твиттер "Рубина"
Наставник казанского "Рубина" Леонид Слуцкий продолжит работу с командой, несмотря на серию неудовлетворительных результатов.
"У "Рубина", безусловно, есть доверие к Слуцкому. Точно ли он останется до конца сезона? Он будет вечно работать у нас", - сказал генеральный директор клуба Рустем Сайманов.
50-летний Слуцкий возглавляет команду с декабря 2019 года. Его контракт действует до конца сезона 2023/24.
"Рубин" проиграл 6 из 7 последних матчей в РПЛ и занимает 10-е место в таблице лиги.
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