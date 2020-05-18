Гендиректор "Рубина" высказался о заболевшем коронавирусом Плиеве

Теги рубинконстантин плиев

Гендиректор "Рубина" высказался о заболевшем коронавирусом Плиеве

Генеральный директор "Рубина" Рустем Сайманов высказался по поводу новости о том, что 23-летний защитник команды Константин Пилиев заразился коронавирусом.

"Он действительно заболел, это правда. Я не знаю, как он себя чувствует, не связывался с ним. Как мы и написали, ни с кем в команде он не контактировал. С апреля Константин находится во Владикавказе", - сказал Сайманов.

Отметим, что в чемпионате России это второй случай заражения коронавирусом. Ранее Covid-19 был также выявлен у нападающего "Локомотива" Джефферсона Фарфана

Не пропустите: Официально: "Спартак" выкупил Соболева| http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

"Спорт-Экспресс": заразившийся коронавирусом Плиев контактировал с другими игроками РПЛ

"Спорт-Экспресс": заразившийся коронавирусом Плиев контактировал с другими игроками РПЛ

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Зенит Санкт-Петербург Зенит Санкт-Петербург 22 50
2 Локомотив Москва Локомотив Москва 22 41
3 Краснодар Краснодар 22 41
4 Ростов Ростов 22 38
5 ЦСКА Москва ЦСКА Москва 22 36
6 Динамо Москва Динамо Москва 22 30
7 Арсенал Тула Арсенал Тула 22 28
8 Спартак Москва Спартак Москва 22 28
9 Уфа Уфа 22 27
10 Урал Урал 22 25
11 Тамбов Тамбов 22 25
12 Сочи Сочи 22 24
13 Оренбург Оренбург 22 23
14 Рубин Рубин 22 23
15 Крылья Советов Крылья Советов 22 22
16 Ахмат Ахмат 22 20
Полная таблица

топ-5 тегов