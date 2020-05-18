Гендиректор "Рубина" высказался о заболевшем коронавирусом Плиеве

Генеральный директор "Рубина" Рустем Сайманов высказался по поводу новости о том, что 23-летний защитник команды Константин Пилиев заразился коронавирусом.

"Он действительно заболел, это правда. Я не знаю, как он себя чувствует, не связывался с ним. Как мы и написали, ни с кем в команде он не контактировал. С апреля Константин находится во Владикавказе", - сказал Сайманов.

Отметим, что в чемпионате России это второй случай заражения коронавирусом. Ранее Covid-19 был также выявлен у нападающего "Локомотива" Джефферсона Фарфана.

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