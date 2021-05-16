Гендиректор РЖД лично потребовал продлить контракт Николича

Фото: инстаграм "Локомотива"/Автор неизвестен

Как сообщает Спорт-Экспресс, генеральный директор РЖД Олег Белозеров лично отдал распоряжение руководству "Локомотива" продлить контракт с главным тренером команды Марко Николичем.

Напомним, что Николич тренирует "Локомотив" с мая 2020-го года. Он сменил на этом посту Юрия Семина.

В текущем сезоне РПЛ "Локомотив" набрал 53 очка, что позволяет подопечным Николича занимать третью строчку.

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