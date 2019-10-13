Гендиректор "Сельты": "Назначить Мостового тренером? Мы открыты для переговоров"
Генеральный директор "Сельты" Херман Артета не исключил, что однажды главным тренером галисийской команды станет Александр Мостовой.
"Сельта" всегда была открытой организацией для всех талантливых специалистов в любой области. И уж тем более, для знаковых фигур в нашей истории. Если у Александра будет желание начать тренерскую карьеру, то мы как минимум открыты для переговоров", - сказал функционер.
Мостовой выступал за "Сельту" с 1996 по 2004 год, сыграл 276 матчей, забил 70 голов и сделал 19 ассистов.
51-летний россиянин не имеет тренерского опыта, он выступает в СМИ в качестве футбольного эксперта.
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