Гендиректор "Шахтёра" назвал игроков команды, которые не продаются
Генеральный директор "Шахтёра" Сергей Палкин назвал игроков команды, которые не продаются.
"У нас уже были предложения по Тайсону, Исмаили и Марлосу. Но сегодня позиция клуба заключается в том, что они не продаются, потому что нужны нашей команде. Если бы мы хотели их продать, уверяю, эту троицу уже можно было бы увидеть в Испании или Италии. Речь идёт о серьезных клубах. Впрочем, мы отказали всем, потому что они нам нужны", - сказал Палкин.
В текущем сезоне 29-летний Исмаили сыграл за "Шахтёр" 29 матчей, забил 2 мяча и сделал 11 результативных передач. На счету 30-летнего Марлоса 23 игры, 10 голов и 3 ассиста. В активе 31-летнего Тайсона 26 поединков, в которых он отличился 6 раз и отдал 10 голевых пасов.
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