Гендиректор "Шахтёра" назвал игроков команды, которые не продаются

Теги шахтер донецкисмаилитайсонмарлос

Гендиректор "Шахтёра" назвал игроков команды, которые не продаются

Генеральный директор "Шахтёра" Сергей Палкин назвал игроков команды, которые не продаются.

"У нас уже были предложения по ТайсонуИсмаили и Марлосу. Но сегодня позиция клуба заключается в том, что они не продаются, потому что нужны нашей команде. Если бы мы хотели их продать, уверяю, эту троицу уже можно было бы увидеть в Испании или Италии. Речь идёт о серьезных клубах. Впрочем, мы отказали всем, потому что они нам нужны", - сказал Палкин.

В текущем сезоне 29-летний Исмаили сыграл за "Шахтёр" 29 матчей, забил 2 мяча и сделал 11 результативных передач. На счету 30-летнего Марлоса 23 игры, 10 голов и 3 ассиста. В активе 31-летнего Тайсона 26 поединков, в которых он отличился 6 раз и отдал 10 голевых пасов.

Не пропустите: Бразильский форвард "Шахтера" Мораес получил украинское гражданство. | http://soccernews.ru

��������...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Кто выиграет Лигу Чемпионов 18/19?
Все опросы
Загрузка...

главное

Моуринью планирует летом возобновить тренерскую карьеру

Моуринью планирует летом возобновить тренерскую карьеру

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Шахтер Донецк Шахтер Донецк 22 57
2 Динамо Киев Динамо Киев 22 50
3 Александрия Александрия 22 41
4 Заря Луганск Заря Луганск 22 32
5 Львов Львов 22 30
6 Мариуполь Мариуполь 22 30
7 Ворскла Ворскла 22 29
8 Десна Чернигов Десна Чернигов 22 28
9 Карпаты Львов Карпаты Львов 22 21
10 Олимпик Донецк Олимпик Донецк 22 20
11 Черноморец Одесса Черноморец Одесса 22 16
12 Арсенал Киев Арсенал Киев 22 12
Полная таблица

топ-5 тегов