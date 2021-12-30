Гендиректор "Шахтёра" объяснил, почему клуб выбрал Де Дзерби

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Гендиректор "Шахтёра" объяснил, почему клуб выбрал Де Дзерби

Фото твиттер "Шахтера"

Генеральный директор "Шахтёра" Сергей Палкин рассказал о назначении Роберто Де Дзерби на пост главного тренера команды.

"При выборе любого тренера у нас есть свои критерии. Тренер должен быть мотиватором, он должен уметь работать с молодыми футболистами, и главное - он должен исповедовать атакующий футбол. Это три главных фактора, которым должен соответствовать тренер. Де Дзерби соответствует всем трём категориям. И соответствует, как я считаю, на очень хорошем уровне.

Если мы посмотрим и проанализируем эти три составляющих, то сложно себе представить лучшего мотиватора, чем он, и об этом все говорят и все пишут. С точки зрения атакующего футбола: если вспомнить, какой футбол показывал "Сассуоло", когда он уходил, и то, что он сейчас пытается привить нашей команде, - тоже соответствует тому, о чём мы говорим. Притом что с любым соперником он хочет играть первым номером, независимо от его уровня.

То, что он работает с молодёжью, тоже подчеркивает его силу, его понимание и умение с ней работать, потому что наша политика направлена на то, чтобы всегда подтягивать молодых ребят, а он с этим прекрасно справляется", - сказал Палкин.

"Шахтёр" объявил о заключении контракта с итальянцем в мае этого года. Соглашение Де Дзерби с клубом действует до конца сезона 2022/23.

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