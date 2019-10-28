Гендиректор "Шахтёра" рассказал, сколько "Зенит" действительно заплатил за Тимощука
Генеральный директор "Шахтёра" Сергей Палкин заявил, что зимой 2007 года "Зенит" заплатил за полузащитника Анатолия Тимощука гораздо больше, чем было указано в официальных источниках.
К примеру, авторитетный портал Transfermarkt утверждает, что сумма сделки составила 14,5 миллионов евро.
"Такое понятие, как рыночная стоимость - его нет. Например, когда мы продавали Тимощука, никто не верил, что "Зенит" заплатил нам 25 миллионов. А оно же так и есть. Рассказывают, трубами отдали, газом... Что только не писали. Но факт в том, что на тот момент они были готовы отдать эти деньги. Он нужен был им, за 25 миллионов только им. Считаю, он отбил все эти заплаченные деньги. Значит, они приняли правильное решение", - сказал Палкин.
Тимощук выступал за "Зенит" с 2007 по 2009 год, а также с 2013 по 2015 год. Суммарно он провёл 145 матчей, забил 13 голов и сделал 2 ассиста.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Зенит Санкт-Петербург
|14
|32
|2
|Локомотив Москва
|14
|29
|3
|Ростов
|14
|29
|4
|Краснодар
|14
|28
|5
|ЦСКА Москва
|14
|26
|6
|Спартак Москва
|14
|18
|7
|Урал
|14
|18
|8
|Крылья Советов
|14
|17
|9
|Рубин
|14
|16
|10
|Арсенал Тула
|14
|16
|11
|Уфа
|14
|16
|12
|Оренбург
|14
|15
|13
|Динамо Москва
|14
|14
|14
|Сочи
|14
|13
|15
|Ахмат
|14
|13
|16
|Тамбов
|14
|11