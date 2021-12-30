Гендиректор "Шахтёра" сравнил Луческу и Де Дзерби
Фото твиттер "Шахтёра"
Генеральный директор "Шахтёра" Сергей Палкин порассуждал о схожих чертах и различиях между действующим наставником команды Роберто Де Дзерби и её бывшим главным тренером Мирчей Луческу.
"Из похожего можно отметить работу с молодёжью. С точки зрения футбола: и тот и другой проповедуют атакующий футбол. С точки зрения мотивации: как Луческу, так и Де Дзерби - очень хорошие мотиваторы.
А то, что их отличает, если рассматривать последний сезон: Де Дзерби пытается играть с любым соперником первым номером, то есть он хочет свою философию поставить на первое место и её проповедовать, а Луческу в последний год уже подстраивается под соперника, в зависимости от силы, меняя к нему подход. Считаю, в этом главная разница между ними", - сказал Палкин.
Де Дзерби возглавил "горняков" в мае, заключив с клубом контракт до конца сезона 2022/23.
Луческу тренировал "Шахтёр" с 2004 по 2016 год и выиграл с командой 22 трофея.
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