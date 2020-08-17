Гендиректор "Шахтера" высказался о предстоящей встрече с "Интером" в ЛЕ

Генеральный директор "Шахтера" Сергей Палкин рассказал, чего ждет от матча 1/2 финала Лиги Европы с "Интером".

"Команда в хорошем настроении. Говорил с некоторыми футболистами: они хотят, чтобы матч начался как можно быстрее. Если бы сейчас им сказали играть, они бы вышли и уже играли. Настроение прекрасное, атмосфера великолепная. Ждем матч.

Мы спокойны. Все команды, которые дошли до полуфинала, сильны. Завтра нас ждет сложный матч. Но я уверяю вас: он будет сложный как для нас, так и для "Интера".

При всем этом, я считаю, мы показываем более красивый и атакующий футбол, чем "Интер". В этом, как мне кажется, наш плюс", - сказал Палкин.

Встреча состоится завтра, 17 августа, на "Эсприт Арене". Начало матча - в 22:00 (мск).

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