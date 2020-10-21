Гендиректор "СКА-Хабаровск" объяснил, почему Юран возглавил клуб

Генеральный директор "СКА-Хабаровск" Алексей Кандалинцев рассказал, руководство решило назначить Сергея Юрана главным тренером клуба.

"За эти три дня переговорили и встретились со многими отечественными специалистами. Благодарен всем за честность и готовность рассматривать наше предложение. Решили остановить свой выбор на кандидатуре Сергея Николаевича Юрана, известного многим любителям футбола нападающего сборной России и тренера, выведшего в 2020 году в финал Кубка и в РПЛ подмосковные "Химки".

Сергей Николаевич подкупил своей смелостью, готовностью к преодолению трудностей и стремлением решать задачи с клубом "СКА-Хабаровск". Уверен, что своей энергетикой и харизмой он сможет встряхнуть команду и в кратчайшие сроки настроить коллектив на победный лад", - сообщается на официальном сайте клуба.

Сторооны залючили контракт до конца текущего года. Юран заменил Алексея Поддубского, который в понедельник подал в отстаку..

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