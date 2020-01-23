Гендиректор "Сочи": "Кто сказал, что Кокорин не хочет играть за нашу команду?"
Генеральный директор "Сочи" Дмитрий Рубашко дал комментарии по поводу ситуации вокруг перехода нападающего "Зенита" Александра Кокорина.
"Пока дата, когда присоединится Кокорин, неизвестна. Выходил ли я на его отчима? А мне надо? Я с ним не общался. Кто сказал, что Кокорин не хочет играть за нашу команду? Сам Александр? Агент? Мы берём не агента. Если парень профессионал, то он должен играть. Что значит хочу или не хочу? Наша полемика ни к чему не приведёт. Сначала пишут одно, потом через полчаса другое. Что, больше не о чем писать?" - сказал Рубашко.
Напомним, что во вторник "Сочи" объявил об аренде Кокорина, однако сам футболист якобы не знал о сделке и отказывается присоединяться к аутсайдеру РПЛ.
Гендиректор "Зенита" Александр Медведев подтвердил наличие договорённости между клубами. При этом главный тренер питерской команды Сергей Семак рассчитывает на 28-летнего форварда и высказывается против его ухода.
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