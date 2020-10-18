Гендиректор "Сочи" о короновирусе: "Вакцинация - серьезная вещь. Каждый игрок должен сам решать"
Генеральный директор "Сочи" Дмитрий Рубашко высказался о возможной вакцинации игроков команды от коронавируса.
"Вопросы вакцинирования не обсуждали внутри. Все-таки каждый футболист должен сам принимать подобные решения. Вакцинация - серьезная вещь. Это индивидуальный процесс так же, как и прививка от гриппа, кто-то делает, кто-то принципиально не хочет.
К тому же, у нас достаточно много игроков переболело. Слава богу, сейчас нет таких случаев, как было в конце прошлого сезона", - заявил Рубашко.
Ранее стало известно, что в России зарегистрирована вторая вакцина от коронавируса.
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