Гендиректор "Сочи" о переходе Кокорина: "Спрашивайте Семака, что он там хочет и не хочет"

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Гендиректор "Сочи" о переходе Кокорина: "Спрашивайте Семака, что он там хочет и не хочет"

Генеральный директор "Сочи" Дмитрий Рубашко прокомментировал переход форварда "Зенита" Александра Кокорина в команду на правах аренды.

Также функционер высказался по поводу нежелания главного тренера сине-бело-голубых Сергея Семака отпускать 28-летнего форварда в сочинский клуб.

"Семак не хочет отпускать Кокорина? А что вы мне звоните?

Спрашивайте Семака, что он там хочет и не хочет", - цитирует Рубашко "Чемпионат".

Ранее сообщалось, что 28-летний Кокорин на правах аренды перейдет в "Сочи". Несмотря на это, он вышел в основе команды на матч с катарцами и оформил хет-трик.

Напомним, что футболист более года не принимал участия в официальных матчах, так как сидел в тюрьме за избиение трех человек в Москве.

Не пропустите: Кокорин забивает за "Зенит", несмотря на объявленный переход в "Сочи". | http://soccernews.ru
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