Гендиректор "Сочи" о переходе Кокорина: "Спрашивайте Семака, что он там хочет и не хочет"
Генеральный директор "Сочи" Дмитрий Рубашко прокомментировал переход форварда "Зенита" Александра Кокорина в команду на правах аренды.
Также функционер высказался по поводу нежелания главного тренера сине-бело-голубых Сергея Семака отпускать 28-летнего форварда в сочинский клуб.
"Семак не хочет отпускать Кокорина? А что вы мне звоните?
Спрашивайте Семака, что он там хочет и не хочет", - цитирует Рубашко "Чемпионат".
Ранее сообщалось, что 28-летний Кокорин на правах аренды перейдет в "Сочи". Несмотря на это, он вышел в основе команды на матч с катарцами и оформил хет-трик.
Напомним, что футболист более года не принимал участия в официальных матчах, так как сидел в тюрьме за избиение трех человек в Москве.
Не пропустите: Кокорин забивает за "Зенит", несмотря на объявленный переход в "Сочи". | http://soccernews.ru
главное
-
Семак против аренды Кокорина: "Он тот футболист, который нам нужен"
-
"Зенит" - "Аль-Увайнах" - 10:0 (видеообзор контрольного матча)
-
Олег Матыцин стал министром спорта России
-
"Барселона" определила приоритетный вариант для замены Суареса
-
Последний шанс "Наполи" спасти сезон, лондонское дерби на "Бридже" и новый поход Роналду: рассказываем, что посмотреть посреди недели
Лента новостей
-
Хадсон-Одои, Канте и Озил в старте на матч "Челси" - "Арсенал"
-
АЗ обыграл "Осс" и вышел в четвертьфинал Кубка Голландии
-
Суарес приступил к восстановлению после операции на колене
-
Состоялась жеребьёвка квалификации ЧМ-2022 в Африке
-
Семак рассказал, как "Зенит" договорился о проведении товарищеского матча с ЦСКА
-
Мутко: "С опытом и авторитетом Матыцина можно решить имеющиеся проблемы"
-
Бакаев рассказал, как проходят сборы "Спартака" в ОАЭ
-
Семак рассказал о восстановлении Малкома
-
Гендиректор "Сочи" о переходе Кокорина: "Спрашивайте Семака, что он там хочет и не хочет"
-
Семак против аренды Кокорина: "Он тот футболист, который нам нужен"
-
"Зенит" - "Аль-Увайнах" - 10:0 (видеообзор контрольного матча)
-
Олег Матыцин стал министром спорта России
-
Мбаппе прокомментировал информацию о возможном переходе в "Реал" в конце сезона
-
"Вулверхэмптон" купил лучшего бомбардира молодежного чемпионата Южной Америки
-
Чичарито перешел в бывший клуб Ибрагимовича
-
"Рубин" одержал первую победу под руководством Слуцкого
-
"Динамо" нацелилось на защитника сборной Греции
-
"Зенит" забил 10 голов катарскому клубу в контрольном матче
-
1
Гризманн основал киберспортивную организацию
-
Между РФС и РПЛ произошел серьезный конфликт из-за переизбрания Прядкина
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Зенит Санкт-Петербург
|19
|45
|2
|Краснодар
|19
|35
|3
|Ростов
|19
|34
|4
|ЦСКА Москва
|19
|34
|5
|Локомотив Москва
|19
|34
|6
|Арсенал Тула
|19
|25
|7
|Уфа
|19
|25
|8
|Динамо Москва
|19
|24
|9
|Урал
|19
|24
|10
|Спартак Москва
|19
|22
|11
|Тамбов
|19
|21
|12
|Ахмат
|19
|19
|13
|Рубин
|19
|19
|14
|Оренбург
|18
|19
|15
|Крылья Советов
|19
|18
|16
|Сочи
|18
|15