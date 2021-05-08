Гендиректор "Сочи" отказался комментировать переход Заболотного в ЦСКА
Фото Sportbox / Василий Пономарев
Генеральный директор "Сочи" Дмитрий Рубашко отреагировал на информацию, что нападающий Антон Заболотный продолжит карьеру в ЦСКА.
"Без комментариев, не хочу даже это обсуждать", - сказал Рубашко.
Напомним, что летом 29-летний Заболотный станет свободным агентом. Это даст ему право сменить команду без финансовой компенсации.
В текущем сезон форвард сыграл за "Сочи" 29 матчей, забил 10 голов и сделал 5 ассистов.
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