Гендиректор "Сочи" ответил Мостовому на предложение сыграть с "Ростовом" молодёжным составом

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Гендиректор "Сочи" ответил Мостовому на предложение сыграть с "Ростовом" молодёжным составом

Известный в прошлом российский футболист Александр Мостовой призвал "Сочи" не выпускать оптимальный состав на сегодняшний матч 23-го тура РПЛ против "Ростова", за который будут играть юноши не старше 19 лет.

"Сочи" должны соблюсти хотя бы какой-то фэйр-плей, если уж они не пошли на перенос матча. Пусть хотя бы половина состава будет молодёжной. Но "Сочи" же здесь может сказать: "Почему мы должны так делать? Это же вы нарушили", - заявил Мостовой.

Генеральный директор сочинского клуба Дмитрий Рубашко, в свою очередь, подчеркнул, что никаких уступок не будет.

"Ребят, которые не тренировались и находились на карантине дома, мы ставить на такую игру не можем. Мы не имеем права подвергать опасности их здоровье. Те, кто тренировался с основой, могут выйти на поле. Но это будет решать уже главный тренер", - сказал Рубашко.

Начало матча запланировано на 20:00 по московскому времени.

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